FOCUS TMW - La Top 11 del Girone B di Serie C: Bianchimano devastante, Padova ai piedi di Chiricò

focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Bianchimano devastante, Padova ai piedi di Chiricò

vedi letture

E’ andata in archivio la 23^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi-Imolese 0-3

Feralpisalò – Cesena rinviata

Gubbio-SudTirol 1-2

Matelica-Vis Pesaro 1-1

Padova-Fermana 1-0

Perugia-Mantova 4-2

Ravenna-Modena 0-0

Sambenedettese – Fano 2-2

Triestina-Legnago Salus 4-1

Virtus Verona-Arezzo 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Narciso (Modena): provoca qualche brivido alla retroguardia con un dribbling coraggiosissimo in avvio. Gli va bene e si conferma elemento di personalità e bravo con i piedi. Decisivo su Benedetti.

Lepore (Triestina): in passato era un calciatore offensivo, un esterno devastante nel tridente. Nel tempo è diventato un terzino di grande spinta, che si esalta specialmente con quegli avversari che si chiudono e concedono spazi. Mangia l’erba sulla fascia di competenza, un rullo compressore che sforna cross vincenti a ripetizione.

Ingegneri (Modena): salva il risultato con un miracolo sulla linea di porta. Mokulu era pronto a calciare a rete, si è immolato con un riflesso da campione.

Pelegatti (Padova): difensore estremamente pratico, attento negli anticipi e pronto anche a spazzare il pallone in tribuna se necessario. Sempre ben posizionato, padrone dell’area di rigore.

Lopez (Triestina): esordio più che positivo per l’ex difensore della Salernitana, bravo a spazzare immediatamente via quelle voci che parlavano di un calciatore non pronto fisicamente per i ritmi della categoria. Si è calato invece perfettamente nella realtà alabardata mettendosi a disposizione del gruppo. Prestazione perfetta.

Burrai (Perugia): propizia, forse involontariamente, la rete dell’1-0: ci prova dalla distanza ma il tocco decisivo è di Bianchimano. Si mette in proprio nella ripresa con un calcio di punizione dai 25 metri, traiettoria resa beffarda da una deviazione forse determinante della barriera.

Della Latta (Padova): avvia l’azione del gol vittoria con una bella verticalizzazione per Chiricò. Si conferma l’anima della squadra e quell’elemento di qualità in grado sempre di creare superiorità numerica.

D’Alena (Imolese): una partita che difficilmente dimenticherà. Prova davvero autorevole di questo ragazzo, perfetto in occasione del secondo gol con un assist al bacio per la testa di Lombardi. Devastante.

Lescano (Sambenedettese): si presenta dal dischetto al 96’, consapevole che un errore non avrebbe consentito più alla sua squadra di pareggiare. Spiazza il portiere ed evita la sconfitta casalinga, pur con l’appendice polemica legata alle dimissioni di mister Zironelli. Ma è un gol che peserà molto per la classifica e per il morale.

Bianchimano (Perugia): segna un gol rocambolesco, quando devia nella porta avversaria un tiro del compagno Burrai. E’ letteralmente scatenato, fino al 40’ costruisce altre cinque occasioni sfiorando la doppietta. La trova al 45’ quando, dopo aver conquistato un corner, svetta più in alto di tutti e trova la rete del vantaggio. Imprendibile.

Chiricò (Padova): due partite ufficiali, due gol. Anche questo di pregevole fattura. Stop a rientrare e pallone all’angolino da posizione impossibile, giocata nettamente di categoria superiore.