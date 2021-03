FOCUS TMW - La Top 11 del Girone B di Serie C: De Lucia toglie la ragnatela, Pellegrini fa sognare Torrente

focus La Top 11 del Girone B di Serie C: De Lucia toglie la ragnatela, Pellegrini fa sognare Torrente

E’ andata in archivio la 33^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Carpi-Virtus Verona 2-2

Cesena-Legnago 0-3

Fano-Vis Pesaro 1-1

Fermana-Modena 1-0

Gubbio-Matelica 3-0

Imolese-Perugia 0-1

Mantova-Feralpisalò 0-1

Padova-Ravenna 3-0

Sambenedettese-Triestina rinviata

Südtirol-Arezzo 1-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

De Lucia (FeralpiSalò): esaltante il duello con Guccione, ne esce vincitore per distacco. Nei minuti di recupero toglie per due volte la proverbiale ragnatela dall’incrocio. Determinante.

Curcio (Padova): una sicurezza assoluta, al punto che i biancoscudati decisero di puntare su di lui cedendo una certezza in prospettiva come Baraye. Sta disputando uno dei migliori campionati della carriera, in fondo aveva solo bisogno di fiducia e dell’ambiente giusto per fare la differenza.

Monaco (Perugia): crescita costante del roccioso centrale napoletano, un lusso in B…figuriamoci in terza serie!

Pellizzari (Legnago): raccoglie una corta respinta dei difensori del Cesena e indovina una traiettoria beffarda dal limite dell’area. Il gol che chiude la partita.

Brogni (FeralpiSalò): gara molto ordinata sulla corsia di competenza, capisce quando spingere e quando gestire per dosare le energie e tenere bassa la linea difensiva.

Gatto (SudTirol): Casiraghi decide la partita, ma lui è uno dei migliori in campo. 70 minuti di livello assoluto, poi lascia il campo applaudito da compagni e allenatore.

Cazzola (V.Verona): protagonista dell’incredibile finale di partita. Prima il Carpi si divora il gol del 3-1 a porta praticamente sguarnita, poi lui conquista un penalty a tempo scaduto che vale il 2-2 nel segno di Danti.

Hallfredson (Padova): schema su palla inattiva. Tocco di Chiricò, velo di Ronaldo e conclusione dai 20 metri che piega le mani al portiere avversario. Il tiro dalla distanza, d’altronde, è sempre stato il pezzo forte del suo repertorio. Sogna di festeggiare l’ennesima promozione italiana in condominio con Mandorlini proprio come ai tempi di Verona.

Pellegrini (Gubbio): apre le danze sbucando tra tre avversari prima di insaccare sul secondo palo, poco dopo si ritrova incredibilmente solo e chiude una ripartenza da manuale spiazzando il portiere.

De Cenco (Carpi): uno schema ben eseguito al 4’ del primo tempo gli permette di trovare l’immediato vantaggio. Concede il bis nella ripresa, sfruttando sempre una palla inattiva.

Elia (Perugia): sradica il pallone dai piedi di Boccardi, poi salta Siano con eleganza e deposita la sfera nella porta ormai vuota.