focus Serie C 2021/2022: il quadro di tutte le operazioni ufficiali

Serie C

Serie C

In attesa del responso della COVISOC circa le iscrizioni alla prossima Serie C, il mercato ha aperto i battenti anche per la terza serie. Ecco di seguito il riepilogo delle ufficialità registrate finora dalle sessanta società impegnate nella stagione 2020/2021:

ACR Messina:

Acquisti:

Cessioni:

AlbinoLeffe:

Acquisti: Andrea Pagno (Ponte San Pietro)

Cessioni: Davide Mondonico (Crotone), Simone Canestrelli (Empoli)

Ancona-Matelica:

Acquisti: Salvatore Papa (svincolato), Filippo Berardi (svincolato), Michael D’Eramo (Vis Pesaro), Luca Iotti (Feralpisalò), Andrea Delcarro (svincolato), Alessandro Faggioli (Calstelnuovo Vomano), Alex Rolfini (Legnago)

Cessioni: Emilio Volpicelli (Viterbese), Davide Balestrero (FeralpiSalò), Vito Leonetti (Turris), Riccardo Calcagni (Viterbese)

Avellino:

Acquisti: Alessandro Mastalli (svincolato)

Cessioni: Giuliano Laezza (risoluzione)

Bari:

Acquisti: Andrea D’Errico (svincolato)

Cessioni: Tommaso D’Orazio (Ascoli), Matteo Ciofani (Modena), Niccolò Romero (Potenza), Samuele Neglia (Reggiana)

Campobasso:

Acquisti: Michael Liguori (Notaresco)

Cessioni:

Carpi:

Acquisti:

Cessioni: Dennis van der Heijden (svincolato), Saber Hraiech (Padova), Tommaso Biasci (Padova)

Carrarese:

Acquisti: Antonio Marino (Venezia), Simone Barone (Turris), Antonio Energe (Afragolese), Simone Bramante (Borgosesia), Thomas Battistella (Udinese), Alessio Girgi (Atalanta)

Cessioni:

Casertana:

Acquisti:

Cessioni: Luigi Cuppone (Cittadella)

Catania:

Acquisti: Giuseppe Stancampiano (Livorno)

Cessioni:

Catanzaro:

Acquisti: Alberto Tentardini (svincolato), Francesco Bombagi (svincolato), Nana Welbekc Maseko Addo (svincolato), Simone De Santis (svincolato)

Cessioni:

Cesena:

Acquisti:

Cessioni: Michele Collocolo (Ascoli), Davide Petermann (Foggia)

Cosenza:

Acquisti:

Cessioni: Mirko Carretta (Perugia)

FeralpiSalò:

Acquisti: Davide Di Molfetta (Mantova), Davide Balestrero (Ancona-Matelica), Mattia Corradi (Modena)

Cessioni: Victor De Lucia (Frosinone), Fabio Scarsella (Modena), Alberto Spagnoli (Modena), Luca Iotti (Ancona-Matelica)

Fermana:

Acquisti: Kingsley Boateng (Ternana), Gianluca Bugaro (svincolato)

Cessioni: Tommy Maistrello (Renate)

Fiorenzuola:

Acquisti:

Cessioni:

Foggia:

Acquisti: Merkaj Olger (svincolato), Fabrizio Alastra (Parma), Davide Petermann (Cesena), Pietro Martino (Clodiense)

Cessioni:

Giana Erminio:

Acquisti: Niccolò Corti (Castellanzese)

Cessioni:

Gozzano:

Acquisti:

Cessioni:

Grosseto:

Acquisti: Federico Marigosu (Cagliari)

Cessioni: Mattia Polidori (Vibonese)

Gubbio:

Acquisti: Andrea Cittadino (svincolato)

Cessioni: Maximilliano Uggè (Levadia), Linas Megelaitis (svincolato), Juanito Gomez (svincolato)

Imolese:

Acquisti:

Cessioni:

Juventus U23:

Acquisti:

Cessioni: Lucas Rosa (R. Valladolid), Nikolai Baden Frederiksen (Vitesse)

Juve Stabia:

Acquisti:

Cessioni: Alessandro Marotta (svincolato)

Lecco:

Acquisti: Nicolò Buso (Sestri Levante), Patrick Enrici (svincolato), Matteo Battistini (Piacenza), Erald Lakti (Fiorentina), Marco Pissardo (svincolato)

Cessioni: Alexandros Safarikas (Chiasso), Riccardo Capogna (Pro Sesto)

Legnago:

Acquisti: Cesare Ambrosini (Como), Edoardo Corvi (Parma), Juanito Gomez (svincolato), Gianluca Contini (Cagliari), Matteo Calamai (svincolato), Enrico Rossi (Vicenza)

Cessioni: Armando Perna (ritiro), Alex Rolfini (Ancona-Matelica)

Mantova:

Acquisti: Pietro Messori (svincolato), Darrel Emoshogue Agbugui (Hellas Verona), Matteo Pedrini (Atalanta), Lorenzo Bertini (Hellas Verona)

Cessioni:Davide Di Molfetta (Feralpisalò)

Modena:

Acquisti: Matteo Ciofani (Bari), Francesco Renzetti (ChievoVerona), Riccardo Baroni (svincolato), Fabio Scarsella (FeralpiSalò), Paulo Azzi (Lecco), Alberto Spagnoli (FeralpiSalò), Alessandro Marotta (svincolato), Jacopo Nelli (Seravezza), Manuel Di Paola (Vis Pesaro), Mattia Minesso (Pisa), Tommaso Maggioni (Arezzo), Nicholas Bonfanti (Inter)

Cessioni: Mattia Corradi (FeralpiSalò),

Monopoli:

Acquisti: Orlando Viteritti (Potenza)

Cessioni:

Monterosi:

Acquisti:

Cessioni:

Montevarchi:

Acquisti: Diego Gambale (svincolato)

Cessioni:

Novara:

Acquisti:

Cessioni: Filippo Nardi (Cremonese)

Olbia:

Acquisti: Christian Travaglini (Caronnese)

Cessioni:

Palermo:

Acquisti: Maxime Giron (svincolato)

Cessioni: Mario Alberto Santana (ritiro), Malaury Martin (svincolato)

Padova:

Acquisti: Saber Hraiech (Carpi), Tommaso Biasci (Carpi), Cosimo Chiricò (Ascoli)

Cessioni: Davide Marcandella (Vis Pesaro)

Paganese:

Acquisti:

Cessioni:

Pergolettese:

Acquisti: Mariano Arini (svincolato), Alessandro Lambrughi (Triestina), Nicolò Verzeni (Brescia)

Cessioni: Aboubacar Bakayoko (svincolato)

Pescara:

Acquisti: Michael De Marchi (svincolato)

Cessioni:

Piacenza:

Acquisti: Tino Parisi (svincolato), Paolo Marchi (Reggina), Edgaras Dubickas (Lecce)

Cessioni: Alessandro De Respinis (svincolato), Gianluca Nicco (Pro Patria), Matteo Battistini (Lecco), Roberto Saputo (risoluzione)

Pontedera:

Acquisti: Cristian Mutton (Pro Sesto), Aboubacar Bakayoko (svincolato), Marcos Espeche (Reggiana), Cristian Shiba (Sassuolo), Simone Magnaghi (Pordenone)

Cessioni:

Potenza:

Acquisti: Niccolò Romero (Bari), Nicola Zagaria (svincolato), Luca Piana (svincolato)

Cessioni: Orlando Viteritti (Monopoli)

Pro Patria:

Acquisti: Gianluca Nicco (Piacenza), Leonardo Stanzani (Bologna), Moris Sportelli (svincolato),

Cessioni: Niccolò Cottarelli (svincolato), Giorgio Spizzichino (svincolato), Federico Gatti (Frosinone)

Pro Sesto:

Acquisti: Riccardo Capogna (Lecco)

Cessioni: Cristian Mutton (Pontedera)

Pro Vercelli:

Acquisti: Francesco Rodio (Crotone), Manuel Gasparini (Udinese)

Cessioni: Gianluca Saro (Crotone), Tommaso Nobile (rescissione)

Reggiana:

Acquisti: Davide Guglielmotti (svincolato), Alessio Luciani (Arezzo), Alessandro Marconi (Inter), Agostino Camigliano (svincolato), Sergio Contessa (svincolato), Daniele Sorrentino (Lornano Badesse), Samuele Neglia (Bari), Giuliano Laezza (svincolato)

Cessioni: Marcos Espeche (Pontedera), Andrea Costa (ritiro), Luca Germoni (svincolato), Eloge Yao (svincolato), Bright Gyamfi (svincolato), Niko Kirwan (svincolato), Davide Voltan (SudTirol)

Renate:

Acquisti: Tommy Maistrello (Fermana), Gregorio Morachioli (Spezia), Manuel Ferrini (svincolato)

Cessioni:

Sambenedettese:

Acquisti: Riccardo Cataldi (Napoli), Mattia Scognamiglio (Rieti)

Cessioni: Facundo Lescano (Virtus Entella), Mario Babic (risoluzione)

Seregno:

Acquisti:

Cessioni:

SudTirol:

Acquisti: Filippo De Col (Virtus Entella), Davide Voltan (Reggiana)

Cessioni:

Taranto:

Acquisti:

Cessioni:

Teramo:

Acquisti:

Cessioni: Andrea D’Aniello (Cagliari)

Trento:

Acquisti: Riccardo Barbuti (svincolato), Vincenzo Ferrara (svincolato)

Cessioni:

Triestina:

Acquisti: Alessandro Coppola (Olhanense)

Cessioni: Davis Mensah (Pordenone)

Turris:

Acquisti: Vito Leonetti (Ancona-Matelica), Salvatore Longo (Fiorentina), Christian Nunziante (svincolato), Mickael Varutti (svincolato), Enrico Zanoni (Atalanta)

Cessioni: Simone Barone (Carrarese)

Vibonese:

Acquisti: Mattia Polidori (Grosseto)

Cessioni: Filippo Berardi (svincolato)

Virtus Entella:

Acquisti: Facundo Lecano (Sambenedettese), Silvio Merkaj (Vastogirardi), Luca Barlocco (svincolato)

Cessioni: Filippo De Col (Sudtirol)

Virtus Francavilla:

Acquisti: Cosimo Patierno (svincolato), Leonardo Perez (svincolato), Joakim Milli (svincolato)

Cessioni: Manuele Castorani (Ascoli)

Virtus Verona:

Acquisti: Antonio Metlika (svincolato)

Cessioni:

Viterbese:

Acquisti: Emilio Volpicelli (Matelica), Niccolò Ricchi (svincolato), Matteo Fracassini (svincolato), Riccardo Calcagni (Ancona-Matelica), Andrea Errico (Frosinone), Michele Volpe (Frosinone), Filippo Marenco (Fiorentina)

Cessioni:

Vis Pesaro:

Acquisti: Kevin Cannavò (Empoli), Alessandro Farroni (Reggina), Davide Marcandella (Padova), Francesco Paolo Cusumano (Cagliari), Alessandro De Respinis (svincolato), Leonardo Mastrippolito (Pineto), Luca Mercuri (svincolato), Stefano Pellizzari (svincolato)

Cessioni: Manuel Di Paola (Modena)