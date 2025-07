Ufficiale Foggia, ufficiale il ritorno di Vincenzo Garofalo: ha firmato fino al 2027

Ora è ufficiale: come vi abbiamo anticipato ieri, al Foggia arriva Vincenzo Garofalo per la mediana di Delio Rossi. Reduce dall’ultima stagione al Messina, per lui si tratta di un ritorno in maglia rossonera, dove aveva già giocato dal 2020 al 2022. Il giocatore ha firmato un contratto biennale.

Il comunicato del Foggia

Di seguito il comunicato del Foggia: "Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Garofalo. Il centrocampista si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Garofalo, nato a Lioni (AV) l’8 agosto 1999, è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Spezia e Salernitana. Dopo la prima esperienza in Serie D con il Potenza approda tra i professionisti con la Pro Piacenza e nella stagione 2018/19 veste la maglia del Rieti. L’anno successivo si divide tra Sambenedettese e Avellino, prima di trasferirsi al Foggia nell’estate del 2020.

In rossonero diventa subito uno dei punti fermi della squadra, collezionando 65 presenze e realizzando 8 reti in due stagioni da titolare nel campionato di Serie C. Dopo l’eccellente biennio in Puglia, viene acquistato dal Brescia con cui debutta in Serie B, totalizzando 3 presenze. Successivamente, veste le maglie di Trento (in prestito) e Virtus Francavilla (a titolo definitivo), entrambe in Lega Pro. Nella stagione appena conclusa ha indossato la maglia del Messina, affrontando proprio il Foggia nel playout vinto dai rossoneri. Con il ritorno di Garofalo, il Foggia ritrova un calciatore già conosciuto e apprezzato dalla piazza, pronto a dare nuovamente il suo contributo alla causa rossonera".