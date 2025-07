Ufficiale Forlì, c'è l'accordo con Rinaldini: vestirà ancora la maglia biancorossa

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Forlì "annuncia di aver trovato l’accordo con il centrocampista Damiano Rinaldini che sarà un giocatore del Forlì in Serie C nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.

Il centrocampista classe ‘95 arriverà al Forlì pronto a vivere una stagione tra i professionisti. Il trentenne toscano ha una lunghissima esperienza in Serie D dove si è affermato come trequartista e centrocampista di incursione. Nella passata stagione ha visto la maglia del Tau Altopascio da gennaio in avanti raccogliendo 14 presenze 4 gol e 2 assist. Una pedina fortemente voluta da tutto il comparto tecnico".