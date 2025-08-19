Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Latina, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Pellitteri dal Campobasso

Latina, nuovo innesto in mezzo al campo: arriva Pellitteri dal CampobassoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 16:49Serie C
di Tommaso Maschio

Il Latina Calcio 1932 comunica di aver acquisito in prestito con diritto di riscatto dal Campobasso le prestazioni sportive di Alessandro Pellitteri, centrocampista classe 2004.

Originario di Asti, Pellitteri è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, distinguendosi come uno dei profili più promettenti della sua annata. Successivamente è approdato all’Alessandria, con cui ha lasciato il segno nel campionato Primavera 2 2022/23 realizzando 9 gol e 3 assist.

Nelle ultime due stagioni ha militato tra i professionisti in Serie C, prima con l’Alessandria e poi proprio con il Campobasso, con cui nell’ultimo campionato ha collezionato 29 presenze nel Girone B, mettendo a referto 4 assist e un gol contro la Spal.

Una giovane carriera in costante crescita, ora pronta a scrivere una nuova pagina con la maglia nerazzurra.

