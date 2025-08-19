Ufficiale Pescara, ecco l'esterno Oliveri: arriva in prestito dall'Atalanta

Dopo le esperienze con Frosinone (8 presenze), Catanzaro (30 presenze e un gol) e Bari (30 presenze) per l’esterno destro Marco Oliveri ci sarà una nuova avventura in Serie B sempre in prestito.

Come si legge sul sito della Lega B, nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, infatti è stato comunicato il suo trasferimento a titolo temporaneo dall'Atalanta al Pescara. Ora si attende la nota della società per conoscere i dettagli del trasferimenti.

Così nei giorni scorsi il direttore sportivo del club abruzzese Pasquale Foggia aveva parlato del suo arrivo: “Abbiamo fatto tutto per l’olandese Brandes, un centrocampista tecnico che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Ajax, e per l’esterno destro Andrea Oliveri. Per il primo attendiamo solo una PEC dell’Ajax per alcune formalità burocratiche, per il secondo l’ok dell’Atalanta. Oliveri non è in scadenza, ha un’opzione per la stagione successiva. Prolungherà e poi arriverà in prestito”.