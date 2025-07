Ufficiale Forlì, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato il terzino sinistro Ercolani

Dopo una lunga gavetta in Serie D, con una fugace apparizione fra i professionisti con la maglia del Trento (2 gare nella prima metà del 2023/24) per il terzino Ercolani arriva la chiamata del Forli. Il classe 2003, reduce da una stagione da titolare al Corticella (29 presenze e due reti) ha infatti firmato coi romagnoli. Questo il comunicato:

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo con il terzino sinistro Filippo Ercolani che sarà un galletto in Serie C nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso.