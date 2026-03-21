TMW Freda-Pro Vercelli, nessun contatto per il futuro. E il ds vuole proseguire con il Chisola

Nella giornata di ieri è emersa la notizia che il direttore sportivo del Chisola Alessandro Freda avesse trovato un accordo con la Pro Vercelli per diventare dalla prossima stagione il Responsabile del settore giovanile del club. Una notizia, che abbiamo provveduto a togliere dal sito, rivelatasi in seguito non attendibile e per questo ce ne scusiamo con i diretti interessati per l'errore e le eventuali conseguenze.

L'incontro avuto fra il direttore Freda e il dg della Pro Vercelli Filomeno Rocco Fimmanò c'è realmente stato, ma non per discutere del futuro. I due si conoscono da tempo infatti, e in passato hanno condotto assieme alcune operazioni, ma la visita alla sede delle Bianche Casacche è stata solo un visita di cortesia fra due amici senza alcun secondi fini o per discutere di contratti e altro. Un incontro fra l'altro avvenuto alla luce del sole, in un pomeriggio di marzo e in sede.

Freda inoltre ha ancora un anno di contratto con il Chisola, club che milita in Serie D e dista pochi chilometri da Vercelli, in qualità di direttore sportivo e non è interessato a un ruolo nel settore giovanile, neppure in un club di categoria superiore, ma ha tutta l'intenzione di proseguire nel suo attuale ruolo e di proseguire e rispettare il contratto in essere con il Chisola.