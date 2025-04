Ufficiale Fulmine a ciel sereno all'ACR Messina: esonerato mister Banchieri. Squadra al vice

Così, un po' come un fulmine a ciel sereno, ecco un altro ribaltone in casa ACR Messina, con il club siciliano che, proprio in tarda serata e in questi minuti, ha fatto sapere di aver esonerato mister Simone Banchieri dall’incarico di allenatore della prima squadra; il tutto, quando mancano solo due gare al termine della regular season, che vede comunque i giallorossi in una posizione delicata a quasi compromessa. Che sarà compito del vice Antonio Gatto risistemare.

Di seguito, la nota del club:

"ACR Messina comunica di avere sollevato Simone Banchieri dall’incarico di allenatore della prima squadra.

La decisione è stata assunta in vista degli ultimi due decisivi match del Messina in chiave play-out.

Il club ringrazia Banchieri e il suo staff per il lavoro svolto con dedizione, in questi mesi, e augura loro il meglio da un punto di vista professionale.

La panchina del Messina viene affidata al vice allenatore, Antonio Gatto".

Diamo quindi uno sguardo adesso a quella che è la classifica del Girone C, dove militano i siciliani:

Avellino 69, Audace Cerignola 64, Crotone 54*, Monopoli 54*, Catania 50 (-1 punto)*, Benevento 49, Potenza 49, Picerno 47*, Giugliano 43, Juventus Next Gen 41, Trapani 38, Cavese 38, Sorrento 35, Team Altamura 34, Latina 31, Foggia 30, Casertana 26, ACR Messina 19 (-4 punti)

* una gara in più

Taranto e Turris escluse