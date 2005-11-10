Ufficiale Giana Erminio, arriva l'attaccante Magazzù. Ha firmato un biennale

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Magazzù fino al 30 giugno 2028.

Seconda punta, nato a Massa nel 2003, Luca cresce nei vivai dello Spezia e dell’Inter e passa poi alla Primavera 1 dell’Empoli, con cui gioca la Youth League. Dalla stagione 2023/24 si trasferisce in Serie D, vestendo le maglie di Lavagnese e Prato. Nel 2025/26 è a Camaiore, dove mette a segno 15 gol e 4 assist nelle 33 presenze collezionate.

"Sono molto orgoglioso di iniziare il mio percorso tra i professionisti con la Giana perché è una società che punta tanto sui giovani e che li fa crescere tanto – evidenzia Luca Magazzù – non vedo l’ora di iniziare e di mettermi al servizio della squadra e del mister e del suo staff".