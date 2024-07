Ufficiale Giana Erminio, arriva in prestito dalla Cremonese Mattia Scaringi

vedi letture

A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2025 le prestazioni sportive del calciatore Mattia Scaringi, che arriva dall'U.S. Cremonese con la formula del prestito.

Difensore centrale classe 2003, dopo una prima parte di settore giovanile nel Rozzano Calcio e nell'Alcione, passa alla Cremonese nell'U17 e vi rimane sino alla Primavera, dove gioca per due anni collezionando 46 presenze e 3 gol. Nella stagione 2022/23 arriva per lui la prima esperienza in Prima Squadra, in prestito in Serie D al Ponte San Pietro, mentre la stagione scorsa approda in Serie C, sempre in prestito: la prima parte della stagione vestendo la maglia del Novara, dove la Giana lo incontra come avversario nella gara di andata del campionato 23/24, mentre nella sessione invernale di mercato passa all'Olbia nel girone B.