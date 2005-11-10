Ufficiale Reggiana shock: Vacondio e Tosi rinunciano con effetto immediato ai rispettivi incarichi

Scossone in casa Reggiana. Come si legge nel breve comunicato diffuso dal club, è reso noto che "Ivano Vacondio e Doriano Tosi hanno rinunciato, con effetto immediato, ai rispettivi incarichi di Direttore Generale e Responsabile dell’Area Tecnica".

Hanno fatto seguito, sempre ai canali ufficiali della società granata, le parole del patron Romano Amadei: “Preso atto delle rinunce di Ivano Vacondio e Doriano Tosi, la gestione della Reggiana proseguirà con ancora maggiore impegno insieme ai Soci con cui sto lavorando da sette anni. Confermo, quindi, totale stima e incondizionata fiducia nelle figure e nell’operato del presidente Carmelo Salerno e del vice presidente Giuseppe Fico, che proseguiranno con me questo percorso”.