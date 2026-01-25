TMW Il Giugliano si rinforza tra i pali. Vicino l'arrivo dell'ex Pontedera e Pro Sestro Santarelli

Con l'arrivo del nuovo allenatore, Raffaele Di Napoli, e con una stagione da salvare - ultimo posto in classifica nel Girone C di Serie C - il Giugliano è attivo sul mercato, con questi ultimi giorni di operazioni che dovrebbero portare in Campania un nuovo portiere. Che, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è stato individuato nel classe 2001 Lorenzo Santarelli, che lo scorso anno ha militato in Serie D nell'Imperia, contribuendo alla salvezza del club ligure.

Cresciuto nei settori giovanili di Teramo e Ascoli, vanta un ricco bagaglio di esperienze, maturato attraverso due stagioni con la Primavera del Cuneo e dell’Alma Juventus Fano e in diverse annate in Serie C con le maglie di Fano, Pontedera e Pro Sesto. Non resta che attendere.