Bra, in attacco arriva Baldini: il classe 1996 arriva dopo l'esperienza al Lumezzane
Enrico Baldini è un nuovo calciatore del Bra. Attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, è nato a Massa nel 1996.
Il suo è un percorso di spicco tra le giovanili di Spezia e Inter: con la Primavera dei nerazzurri ha vinto il Torneo di Viareggio e la Coppa Italia, esordendo con la prima squadra in Europa League (nel novembre 2014 vs Qarabag). Esordisce in B con la Pro Vercelli, poi passa (sempre in B) all'Ascoli. Indossa le maglie del Fano (C), del Cittadella (B). Con i veneti nel 2021/2022 fa registrare 34 presenze e 10 gol. Nel gennaio 2025 l'avventura con il Lumezzane (girone A di Serie C).
Esperienza, duttilità, vivacità, spessore in zona gol.
Ora la firma sul contatto con i giallorossi braidesi: si è già allenato con i nuovi compagni ed è a disposizione di mister Fabio Nisticò per Bra-Perugia (domani alle 18 a Sestri Levante).