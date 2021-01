Gubbio, occhi in casa Bologna per rinforzare la difesa: piace il giovane Acampora

Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il Gubbio avrebbe messo gli occhi sul giovane Emanuele Acampora, terzino sinistro classe 2001, del Bologna per rinforzare la propria difesa con un calciatore Under. Acampora in questa stagione ha collezionato due presenze con la Primavera felsinea e vanta esperienza in Serie D con la maglia della Clodiense.