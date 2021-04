Non c'è due senza tre. Il Pontedera centra ancora i playoff per giocarsi la Serie B

Era la stagione 2013-2014, quella antecedente alla Lega Pro unica, e il Pontedera conquistava il primo grande traguardo della storia recente: con l’8^ posizione nel Girone B, i granata centravano i playoff.

Una grande cavalcata fermata ai quarti di finale in quel di Lecce, con la formazione salentina vittoriosa solo ai calci di rigore.

Seguirono stagioni di livello, 9°, 7° e 14° posto della classifica, ma nel 2017-18 ecco di nuovo gli spareggi, che sono però più infausti dei precedenti, visto la corsa dei toscani si ferma al primo turno, comunque preludio delle stagioni successive: i playoff, infatti, arrivano anche lo scorso anno, con i campionati fermati dal Covid-19 e il Pontedera in posizione privilegiata, 4° posto al momento dello stop definitivo. La società, però, opta per la rinuncia, e programma la stagione attuale, che ieri ha isto gli uomini di mister Ivan Maraia conquistare matematicamente gli spareggi promozione.

Al momento in ottava posizione, ma la settima, occupata dall’AlbinoLeffe dista solo due punti, colmabili nell’ultima di campionato: chiaramente con un solo risultato, la vittoria, sperando in un (mezzo) passo falso dei seriani.