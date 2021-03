Speciale panchine. Marco Marchionni, l'allievo di Baldini e il tradimento della difesa a 3

vedi letture

Per un calcio italiano che spesso e volentieri si dice a corto di talenti per il futuro, c'è una eccezione da non dimenticare: quella degli allenatori. Dai banchi di Coverciano nel corso degli anni sono molti i tecnici che sono usciti per poi farsi apprezzare in tutto il Mondo. Da Trapattoni ad Ancelotti e Capello, passando per Allegri e Sarri, fino ad arrivare a Conte, Gasperini e Simone Inzaghi. Non è un caso, infatti, che in Serie A sette delle prime otto formazioni della graduatoria siano oggi in mano ad allenatori nostrani. Per questo motivo occorre non perdere mai d'occhio le nuove leve oggi impegnate a farsi le ossa nelle serie minori. Per quanto riguarda la Serie C uno dei nomi più in vista fra gli under45 è quello di Marco Marchionni del Foggia.

L'allievo che supera il maestro è un traguardo che si può raggiungere in tanti modi. C'è chi lo persegue seguendo i dettami di chi lo ha formato, esasperando la ricerca della perfezione nei dettagli, e chi invece sceglie la propria via, magari in antitesi con quella del cicerone di turno. Quest'ultima è la strada intrapresa da Marchionni, fin dalla sua prima esperienza lontana dal mentore Silvio Baldini. Il suo Foggia difende a tre e pressa a tutto campo come tecnico del calibro di Conte e Gasperini stanno facendo da lungo tempo sui palcoscenici più importanti d'Italia e d'Europa. Fondamentale, come da prassi, il gioco sugli esterni con l'exploit di Roberto di Jenno in qualità di assistman (5 servizi vincenti in stagione) che è la riprova. Ben strutturato e organizzato anche il lavoro degli interni di centrocampo, spesso utili sia in fase realizzativa che di rifinitura.