Il big match è decisivo. Ternana-Avellino: o B per le Fere o continua il sogno degli irpini

La Ternana dei record non ha certo fallito il primo match point del campionato: la vittoria sul Bisceglie è arrivata, ma la sorte non era solo nelle mani delle Fere, dipendeva anche dall'Avellino, che per restare matematicamente in corsa per la promozione in B diretta doveva battere la Virtus Franvilla. E così è stato.

Distanza quindi invariata tra le due formazioni, con gli umbri primi nel Girone C a +15 dagli irpini secondi... e con il big match ormai alle porte.

Già, questa settimana - sabato 3 aprile, per l'esattezza - il "Liberati" di Terni sarà teatro di Ternana-Avellino, e forse della festa promozione della truppa di mister Cristiano Lucarelli: con un solo punto, quindi con un pareggio, sarebbe infatti sancito quel sogno chiamato Serie B.

La Ternana si porterebbe a quota 79, gli irpini a 64, ma e restanti quattro partite che la squadra di Piero Braglia dovrà giocare, non consentirebbero - da quel momento fino poi al termine della regular season - l'aggancio alla vetta per soli tre punti.

Festeggiare in casa sarebbe il massimo, ma anche in caso di sconfitta, la Ternana terrebbe comunque vive le speranze promozione. Nel turno ancora successivo, infatti, sempre un pari sarebbe sufficiente a chiudere in anticipo la pratica, poiché, l'Avellino non colmerebbe matematicamente il gap nelle tre restanti partite: ipotizzando infatti il successo campano in terra umbra, dopo Pasqua le squadre arriverebbero alla 35^ giornata con 78 e 66 punti, e un pari basterebbe alla Ternana per tenere i lupi distanti un punto sino al termine. L'Avellino, infatti, vincendo quel turno, si porterebbe a quota 69, ma con tre giornate poi da giocare potrebbe raccogliere un massimo di 78 punti. Contro gli eventuali 79 degli avversari.