La Ternana batte un altro record: è il club ad aver fatto più punti in un girone a 19 squadre

Il ritorno in Serie B dopo tre anni di C dista solo un punto, ma la Ternana non vuole limitarsi solo alla promozione diretta. La truppa di mister Cristiano Lucarelli sta eguagliando e battendo tutti i record possibili e immaginabili, primo tra i quali l'aver centrato undici vittorie consecutive in Serie C, quelle ottenute dal Cittadella della stagione 1999-2000 e dalla Reggina della passata stagione, che hanno consentito alle Fere di battere lo storico record della formazione della stagione 1953-54, che si era fermata a 10 successi consecutivi nel torneo regionale.

Non solo, gli umbri erano arrivati alle 26^ giornata del campionato eguagliando il primato comune a Milan, Manchester City, Leicester e Lille, quello di rientrare tra i club che avevano vinto più partite in trasferta (nove, per la precisione), ma rispetto alle illustri colleghe non aveva mai patito una sconfitta, che è però arrivata al turno successivo, quando il Catanzaro ha centrato il colpaccio.

Sconfitta, l'unica a ora, immediatamente archiviata, ed ecco un altro record battuto: 24 vittorie in un campionato, mai successo prima di ora.

Rossoverdi appagati? No. E ieri ulteriore primato: con i 78 punti alla 33^ giornata in archivio, le Fere sono il club che ha centrato più punti in assoluto in un girone a 19 squadre. La Juve Stabia due anni fa si era fermata a 77, Lucarelli&Co sono a 78. E con la voglia di stupire ancora.