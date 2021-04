Il Como torna in B, Crescenzi: "Gioia indescrivibile, la svolta nelle prime 12 partite"

vedi letture

Luca Crescenzi, capitano del Como, è intervenuto ai microfoni di Raisport al termine della vittoria contro l'Alessandria, che ha sancito la promozione in B dei lariani: "Gioia indescrivibile, è quello che cercavamo, siamo primi da tutto il girone di ritorno, sarebbe stato buttare al vento una impresa clamorosa. Cosa ci ha detto Gattuso per la svolta? La svolta è stata nelle prime 12 partite, con le 9-10 vittorie, ha normalizzato un ambiente nervoso, dove c'era qualcosa che non andava. Siamo contenti sia finita così. E' la mia seconda promozione sul campo. So cosa vuol dire. Sta alla società fare il lavoro più grande. Ci rimettiamo alle scelte della società".