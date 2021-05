Il Livorno in Serie D, tra le ovvietà del presidente: "Le responsabilità della società sono enormi"

vedi letture

Di quanto il silenzio possa esser d'oro, a Livorno non lo hanno capito. E, dopo la retrocessione - da ultima della classe - in Serie D, il presidente del club labronico Giorgio Heller ha parlato a Il Tirreno - ed. Livorno, per aggiungere un'ulteriore puntata al teatrino societario messo in atto già dall'estate: "Una stagione disgraziata e paurosa a livello societario, una giornata no che ci condanna alla retrocessione. Le responsabilità della società sono enormi, sono accadute cose che spero non si ripeteranno, la stagione è iniziata male ed è finita nel peggiore dei modi. Nelle ultime settimane la squadra ha dimostrato di voler raggiungere la salvezza, ma con la Pro Sesto non c'è stata la giusta verve. E gli episodi non ci hanno aiutato: il palo, i miracoli del portiere avversario... Il futuro? Mi preoccupa l'immobilismo. Ancora non ci si rende conto dello stato economico e finanziario della società. Oggi, anche abbattendo il debito, non ci sarebbe la forza per rilanciare il Livorno Calcio. Chi ha creato il debito, ed è evidente chi l'ha creato (il riferimento è ad Aldo Spinelli, già attaccato in passato, ndr) deve aiutare a ripianarlo e deve cogliere l'occasione che ha davanti. Favilla è stato chiaro, vuole investire in questa società, ma i debiti pregressi vanno sistemati. Se qualche socio si aspetta invece di vendere le quote per avere qualche utile, allora siamo alla follia totale".