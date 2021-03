Il Potenza sbaraglia il "San Nicola" e piega il Bari. Il Dg: "Scritta la storia: e non è un sogno"

"Questa è tutta per voi... voi che avete macinato chilometri, voi che avete rinunciato alla famiglia, voi che avete buttato soldi e superato ostacoli, per voi che il Potenza non è solo una passione, ma è tutta la vita... grazie a voi abbiamo scritto la storia... e l’abbiamo scritta per voi... e andate pure a dormire tranquilli che non è un sogno... ma la realtà e domani sarà ancora più bello!

In hoc signo vinces 🦁 🔴🔵": con questo post su Facebook, il Dg del Potenza Manuel Scalese ha celebrato la vittoria dei suoi nella 29^ giornata del campionato di C. I lucani hanno annichilito il "San Nicola", battendo il Bari per 0-2.