Imolese, brilla il centrocampista Torrasi. Due club di A lo puntano per l'estate

vedi letture

In casa Imolese brilla la stella di Emanuele Torrasi, centrocampista classe '99 cresciuto nel Milan e la cui carriera è stata messa a rischio da tre gravi infortuni, di cui due al legamento crociato. Il club romagnolo ha però voluto credere nel ragazzo prelevandolo a costo zero dai rossoneri e ora è pronto a passare all'incasso. Le ottime prestazioni in Serie C hanno infatti acceso i riflettori sul ragazzo che, come rivelano i colleghi di Tuttoc.con, è nel mirino di Juventus – che lo girerebbe all'Under 23 – e Cagliari in vista dell'estate.