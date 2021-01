Juve Stabia, Volpicelli verso l'addio. Tre club sulle tracce del centrocampista

Per Giovanni Volpicelli nella seconda parte di stagione potrebbe esserci una nuova avventura,sempre in Serie C. Il giocatore di proprietà del Benevento infatti è prossimo all'addio alla Juve Stabia, dove non è mai stato impiegato, e ha diverse soluzioni fra cui scegliere. Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il classe '99 infatti piace ad Arezzo, Avellino e Vis Pesaro.