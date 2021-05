Juve U23, Zauli: "Pro Vercelli fortissima e favorita. Ma noi ce la giocheremo con coraggio"

Il tecnico della Juventus U23 Lamberto Zauli ha parlato in vista della sfida contro la Pro Vercelli nei play off di Serie C: “Siamo entrati nella griglia play off con gare molto difficili, abbiamo affrontato la Pro Patria che era una delle migliori difese di tutte le 60 squadre di Serie C. Ora c’è la Pro Vercelli che ha fatto un campionato straordinario, a gennaio ha puntellato una squadra con giocatori esperti e di categoria e questo è il segnale di voler fare un campionato e dei play off da squadra di vertice. La Pro Vercelli parte sicuramente favorita in questa partita ma noi andremo lì cercando di giocare la nostra partita con coraggio per cercare di fare il risultato che ci serve per andare avanti. - continua Zauli – Affrontiamo una squadra fortissima che è stata tra le prime tre-quattro per tutto il campionato e poteva ambire al primo posto. Inoltre ha il vantaggio di poter giocare per due risultati e non è banale, ma nel nostro silenzio vogliamo scendere in campo e giocarci la partita con grande coraggio”.