Ufficiale Pro Patria, rinforzo in attacco: dal Trapani arriva King Udoh a titolo definitivo

Rinforzo in attacco per la Pro Patria. Il club di Busto Arsizio ha prelevato dal Trapani, a titolo definitivo, l'attaccante classe '97 King Udoh. La punta ha firmato un contratto biennale, di seguito la nota del club:

"King Udoh è un giocatore biancoblu. Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver ingaggiato il calciatore King Udoh.

Attaccante classe 1997, è cresciuto nei vivai di Reggiana e Juventus. In carriera ha vestito le maglie di Pontedera, Fermana, Fano, Pianese, Olbia, Cesena, Gubbio, Trapani e Triestina. Udoh sarà legato alla Pro Patria fino al 30 giugno 2027. Benvenuto a Busto, King!"

Questo invece il comunicato con cui il Trapani ha annunciato la cessione di King Udoh

"La società FC Trapani 1905 comunica la cessione a titolo definitivo all’Aurora Pro Patria 1919 di King Udoh. L’attaccante, classe 1997, rientrava dal prestito alla Triestina.

Al giocatore l’augurio delle migliori fortune personali e professionali".