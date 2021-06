L'Alessandria chiama il pubblico al "Moccagatta": tamponi rapidi a prezzo agevolato ai presenti

Una giornata calda per l'Alessandria, chiamata a ribaltare il ko di domenica contro la Feralpisalò per staccare il pass per le semifinali playoff: unico risultato possibile per la truppa di mister Moreno Longo, la vittoria.

Dalla sua, però, i grigi avranno anche il pubblico, con mille presenti al "Moccagatta", nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Come riferisce l'edizione on line del La Stampa, proprio per agevolare i supporters piemontesi "la dirigenza dei grigi ha contattato la Federlab, che oggi 2 giugno predisporrà una postazione per eseguire tamponi rapidi (al prezzo di soli 12 euro) a chiunque intenda assistere alla sfida dei playoff.

La scelta dell’area attrezzata per gli esami è caduta sul Circolo Ortincontra, in via Santorre di Santarosa, proprio dietro la Gradinata Nord: due operatori eseguiranno i test dalle 10,30 alle 15,30, cioè fino a un’ora prima del fischio d’inizio dell’incontro".