Ufficiale L'annuncio del Bra: Fabio Nisticò sarà il tecnico anche per la prossima stagione

Serie C

Oggi alle 09:49 Serie C

Il Bra riparte da Fabio Nisticò. Il tecnico protagonista della cavalcata in Serie C è stato confermato alla guida del club giallorosso anche per la prossima stagione. A darne l'annuncio è stata la stessa società piemontese con un bel comunicato diramato sul propio sito ufficiale:

"Ci si è guardati negli occhi, ci si è stretti la mano e 'ABRACADABRA'. Perchè quel 'tocco magico' che ha contraddistinto l'epica e storica cavalcata del Bra in Serie D, verso la Serie C, è ancora nel cuore di tutti noi. Nel pomeriggio di sabato 7 giugno, all'Attilio Bravi, i vertici dirigenziali giallorossi si sono incontrati con mister Fabio Nisticò. E l'incontro ha sancito, ufficialmente, che Fabio Nisticò continuerà ad essere l'allenatore del Bra nel 2025/2026 tra i professionisti.

Con 'quella bacchetta magica in mano' l'unione di intenti è forte ed è forte la volontà di continuare a lavorare e a migliorare, insieme. Per e con la maglia braidese sulla pelle, con la sciarpa in mano, con l'obiettivo di raggiungere la salvezza".