L'Avellino vuole il 2^ posto. Braglia: "Sono incazzato: e col Bari non voglio la gara di Terni"

La batosta contro la Ternana è archiviata, ma adesso l'Avellino è atteso dall'esame Bari, confronto che potrebbe valere la conferma del secondo posto degli irpini: le Fere hanno ormai salutato la C confermandosi capolista del Girone C con 5 turni di anticipo, alle altre pretendenti alla B non resta che cercare di acciuffare almeno il secondo posto per una posizione di vantaggio nei playoff.

Di questo, come riferisce tuttoavellino.com, ne ha parlato il tecnico biancoverde Piero Braglia: "La partita si prepara da sola, ma sicuramente non vedrete l'atteggiamento di Terni. Dobbiamo dare delle risposte, ma non dimenticate in che condizioni disputiamo queste partite. Ci giochiamo molto in termini di credibilità e in vista dei playoff. Stiamo lavorando bene e siamo tranquilli. Inutile caricare più del dovuto questa partita, sappiamo quanto sia importante, anche per i tifosi. Stavolta scenderemo in campo con l'atteggiamento giusto, per cui andremo in ritiro già da oggi. La scelta è stata mia, condivisa dalla società. Non mi sono piaciute alcune cose, non siamo in vacanza e se ce ne sarà bisogno il ritiro verrà pure prolungato. A me non va di sciupare tutto così. I playoff? Ho visto tante squadre arrivare seconde ed essere eliminate. Si va avanti se si arriva bene fisicamente e mentalmente. Il secondo posto vale poco. Ora giochiamo bene queste quattro gare che mancano e vedremo alla fine dove saremo arrivati. Non sono carico, sono incazzato".