La Giana verso la salvezza. Perna: "Se prima avevamo l'acqua alla gola, ora è a metà corpo"

Quattro vittorie consecutive che cambiano la classifica, quattro vittorie consecutive preziosissime per la Giana Erminio, sempre più vicina alla salvezza. Di questo, ai microfoni di tuttoc.com, ne ha parlato l'attaccante Fabio Perna, per altro autore del gol che domenica ha permesso ai suoi di vincere il derby con il Renate: "E' un momento sicuramente positivo, anche prima della gara contro la Lucchese avevamo vinto contro il Livorno, e a Pontedera era arrivata una sconfitta incredibile, maturata di fatto al primo e unico tiro in porta subìto, ma la prestazione c'era stata. Certo con la Lucchese una sconfitta ci avrebbe potuto sprofondare per non usare parole più colorite, averla ripresa e vinta ci ha dato una grande forza mentale: questo filotto di vittorie ci ha permesso di migliorare di molto la classifica ma dobbiamo continuare. Se prima avevamo l'acqua alla gola, adesso l'abbiamo a metà corpo, utilizzando una metafora. Il nostro obiettivo è fare quei punti per garantirci il mantenimento della categoria, se ci riusciamo tutto quello che viene in più sarà di guadagnato. Con tutti questi recuperi da disputare non si riesce ad avere una visione complessiva della situazione. La cosa migliore è dare il massimo nelle partite che restano, ce lo siamo detti alla ripresa degli allenamenti martedì. Non bisogna distrarci troppo dagli altri risultati, certo li guardiamo ma principalmente dobbiamo guardare alle nostre partite".