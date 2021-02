La Lega Pro fa gli auguri a Parole O_Stili. E nasce un nuovo progetto sociale

La Lega Pro fa gli auguri a Parole O_Stili, che oggi compie 4 anni. Con l'Associazione guidata da Rosy Russo ha, infatti, condiviso varie tappe legate alla comunicazione nel calcio con attenzione all'uso delle parole.

Nascerà un nuovo progetto: uno webinar #LoSportCheMiPiace, che diventa un momento formativo online dedicato ai club della Lega Pro e ai settori giovanili.

Il tema sarà la comunicazione non ostile in ambito sportivo: partendo dal Manifesto della comunicazione non ostile, sottoscritto dalla Lega Pro e dalle sue società, si parlerà in particolare dei giovani e dello sport, portando esempi e suggerimenti su come usare i 10 principi di Parole O_Stili.