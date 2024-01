Ufficiale Latina, dal Novara arriva in prestito l'attaccante D'Orazio fino al termine della stagione

vedi letture

Colpo in entrata per il Latina. Attraverso i propri canali ufficiali, il Novara ha infatti comunicato la cessione in prestito del giocatore Ludovico D’Orazio. Di seguito la nota ufficiale del club: “La Società Novara Football Club comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30/06/2024, il diritto alle prestazioni sportive di Ludovico D’Orazio alla Società Latina Calcio. A Ludovico i ringraziamenti per il lavoro svolto durante la prima parte di stagione ed i migliori auguri per la nuova esperienza”.

Classe 200, D’Orazio gioca come attaccante e ala sinistra. Nella prima parte di stagione ha militato in prestito alla SPAL totalizzando 18 presenze in Serie C (Girone A), con quattro gol e due assist.