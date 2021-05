Lega Pro, Ghirelli sulla nuova Coppa Italia: "Chiederemo di aprire un tavolo di discussione"

Al termine del Direttivo di Lega Pro Francesco Ghirelli, presidente della terza serie ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al tema del format della nuova Coppa Italia che ha escluso le formazioni della Serie C dal tabellone: “Abbiamo appreso le decisioni dell’Assemblea della Lega Serie A da un freddo comunicato stampa. Non condivido questa modalità di comunicazione, a strappo, io privilegio piuttosto una logica di sistema che in questo caso è del tutto venuta a mancare. Chiederemo di aprire un tavolo di discussione”.