Lega Pro, Vulpis: "I club hanno bisogno di ossigeno. Perché non sospendere il Decreto Dignità?"

Attraverso le colonne di AgiMeg, Marcel Vulpis, nuovo vicepresidente della Lega Pro, ha analizzato i perché della sua scelta di lasciare il mondo del giornalismo per quello attivo della politica sportiva e il momento della terza serie del calcio italiano: "La mia elezione è stata una sfida professionale nata ad agosto. Essendo un’elezione e non una nomina hai bisogno di prendere il maggior numero di preferenze e nel mio caso 39 club su 57 mi hanno votato. Inizialmente volevo candidarmi al ruolo di presidente, ma ho avuto modo di incontrare l’attuale presidente Francesco Ghirelli e dalla convergenza dei programma e sulla visione dello scenario abbiamo convenuto che in questa fase storica fosse più logico che lui proseguisse il suo mandato e io facessi un percorso di crescita su alcune tematiche ben precise. [...] Lo sport italiano ha già dichiarato di aver bisogno di tutte le risorse da qualsiasi campo dell’economia ed i 30/40 milioni di euro che erano disponibili prima ci sono e ci potranno essere. Dunque, vista la necessità attuale perché non sospendere il Decreto Dignità per 2 anni così di dare respiro al mondo dello sport. Io credo che se si aprisse ad un tavolo di concertazione il presidente Ghirelli sarebbe pronto a discuterne. Ma prima che ciò avvenga deve esserci un passo in avanti dalla politica. Il tavolo che si potrebbe aprire deve partire dalla visione concreta delle problematiche del nostro comparto: dobbiamo dare ossigeno ai club. Se c’è bisogno di rispettare delle regole rigorose per la pubblicità non credo che gli operatori di gioco avranno grossi problemi dato che hanno rispettato il divieto impostogli dal Decreto Dignità e potrebbero tornare a far circolare risorse in un sistema che oggi ne ha bisogno".