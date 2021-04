Lega Pro, Vulpis: "Ultimi due turni importanti. Playoff? Saranno un campionato nel campionato"

Il vicepresidente della Lega Pro, Marcel Vulpis, ai microfoni di Rai Sport ha commentato il rush finale di Serie C: "Questi ultimi due turni saranno veramente importanti, molti verdetti sono ancora in bilico. Quindi dico ai tifosi di seguirli con attenzione. E poi ci saranno i playoff, anch'essi tutti da seguire. Chi partirà dal fondo avrà dieci partite per arrivare in B, un campionato nel campionato. Ma ne vale la pena perché puoi conquistare il salto di categoria. Il Cosenza di qualche anno fa ne è l'esempio".