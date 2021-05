Legnago, il dg Pretto su Colella: "La priorità è continuare con lui. Ma i matrimoni si fanno in due"

Dopo la salvezza conquistata ai play out contro il Ravenna, il Legnago pensa già al futuro partendo dalla permanenza del tecnico Giovanni Colella. A parlarne ai microfoni di Tuttoc.com è il dg del club Mario Pretto: “La salvezza vuol dire aver raggiunto l’obiettivo primario nell’anno del centenario e ora avremo l’opportunità di presentarci ai nastri di partenza con un anno d’esperienza in più e con l’obiettivo di migliorarci. Colella? La sua permanenza è uno dei nostri obiettivi, poi i matrimoni si fanno sempre in due. Il rapporto è stato chiaro fin da subito, lui è molto pragmatico, qualche giorno fa mi ha detto di pensare prima alla salvezza. In giornata ci vedremo per capire come continuare con gli allenamenti. Vedremo se faremo una giornata conclusiva o più giornate e magari inizieremo già oggi a parlare con il mister. - continua Pretto – Per quanto riguarda la squadra molti giocatori avevano un biennale e quindi c’è già una base di partenza, poi cercheremo di rinnovare i prestiti. Infine strada facendo vedremo come completare la rosa”.