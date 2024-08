Ufficiale Legnago Salus, arriva in prestito dalla Juve Stabia il terzino Francesco D’Amore

F.C. Legnago Salus comunica di aver raggiunto un accordo con la Juve Stabia per l’acquisizione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco D’Amore.

Terzino sinistro di vent’anni, originario di Salerno, è cresciuto nella Cavese con cui, nel settembre del 2021, debutta 17enne in Serie D.

Nell’estate del 2023 passa alla Juve Stabia, in Serie C, con cui vince il campionato nel girone C conquistando la promozione in Serie B.

Ora l’approdo in biancazzurro, dove vestirà la maglia numero 28.