live Serie C, le ufficialità di oggi: Sini approda all'Alessandria. A Novara va Corsinelli

Il resoconto quotidiano di tutte le operazioni portate a termine dalle cinquantanove formazioni di Lega Pro

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C.

16:12 - Alessandria, dall'Ascoli arriva SIni - Colpo in difesa per l'Alessandria, che si assicura Simone Sini. Questa la nota del club: "Difensore di piede sinistro, 28 anni, 268 presenze in carriera, di cui 75 in B, con 7 gol, Simone Sini arriva dall’Ascoli in Grigio a titolo definitivo. In carriera Sini vanta la vittoria in campionato e Supercoppa di Serie C col Perugia nel 2013/14 e la Coppa Italia di C con la Viterbese nel 2019. Benarrivato Simone!"

15:24 - Novara, dal Bari arriva Corsinelli - Con una nota ufficiale, il Novara fa sapere di aver raggiunto l’accordo con il Bari per il tesseramento a titolo temporaneo di Francesco Corsinelli.

15:23 - Pro Vercelli, ecco Rizzo a centrocampo - La Pro Vercelli comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Luca Rizzo. Il centrocampista ha firmato un contratto con le bianche casacche fino al termine della stagione, con l'opzione di estenderlo per la stagione successiva.

15:16 - Cavese, contratto fino al 2022 per Lancini - Con una nota ufficiale, la Cavese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola Lancini, fino al 30 giugno 2022. Difensore mancino (classe 1994) cresciuto nelle giovanili del Brescia, dopo aver esordito tra i professionisti con la maglia dell’Unione Venezia nella stagione 2013/14, ha indossato le maglie di Carrarese, Bassano, Andria, Virtusvecomp Verona, Fermana e Mestre. Con il Brescia ha collezionato 9 presenze nel campionato di Serie B. Nella prima parte della stagione 2020/21 ha militano nelle file dell’A.C. Mestre, formazione militante campionato di Serie D.

13:51 - Foggia, Iannone rientra alla Salernitana - Con un comunicato ufficiale, il Foggia rende noto di aver definito, in data odierna, la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Carmine Iannone, che rientra alla Salernitana.

13:50 - Cesena, il rinforzo difensivo arriva dalla B: c'è Zappella - Il Cesena comunica di aver perfezionato l’acquisizione a titolo temporaneo dall’Empoli del calciatore Davide Zappella. Classe 1998, Zappella ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021 e svolgerà nel pomeriggio il suo primo allenamento in bianconero: prenderà la maglia numero 6.

10:31 - Fermana, rescisso il contratto con Diop - La Fermana comunica di aver raggiunto l’accordo per la rescissione dell’accordo che legava il difensore Ismaila Diop alla società gialloblù

10:30 - Virtus Verona, un arrivo e una partenza - La Virtus Verona comunica che in data odierna è stato risolto il contratto col calciatore Enrico Manconi, ma fa anche sapere che è stato tesserato il giovane Cristian Paloka, esterno sinistro classe 2002 già aggregatosi agli ordini di mister Fresco.

10:28 - Potenza, Diogo Pinto fa rientro all'Ascoli - E' l'Ascoli, con una nota ufficiale, a comunicare che Diogo Pinto ha concluso anticipatamente il prestito con il Potenza.

MARTEDI' 26 GENNAIO

22:04 - Teramo, dalla Feralpisalò arriva Vitturini - Con una nota ufficiale, il Teramo comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Feralpisalò il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide Vitturini, che si è legato al Diavolo fino al prossimo 30 giugno. Per il classe 1997 originario di L’Aquila, si tratta di un gradito ritorno in maglia biancorossa dopo la precedente esperienza targata 2015/16.

20:53 - Perugia, dal ChievoVerona arriva Di Noia - Con una nota ufficiale, il Perugia comunica di aver perfezionato l’accordo con il ChievoVerona per l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto e obbligo di riscatto) fino al 30 giugno 2021 delle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Di Noia.

20:10 - Bari, Montalto ceduto alla Reggina - Con una nota ufficiale, il Bari comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dell'attaccante classe '88 Adriano Montalto.

19:08 - Vibonese, rescissione consensuale con Montagno Grillo - Con una nota ufficiale, la Vibonese comunica l’avvenuta rescissione consensuale del contratto che legava Marco Montagno Grillo e il club rossoblù.

16:47 - Padova, Fazzi si trasferisce alla Samb - Il Calcio Padova rende noto di aver formalizzato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Nicoló Fazzi alla Sambenedettese Calcio.

14:16 - Piacenza, è addio con Losa - Piacenza Calcio 1919 comunica la risoluzione consensuale con il giocatore Giorgio Losa. Al calciatore va il ringraziamento del club e un augurio per il proseguo della propria carriera.

12:55 - Carpi, arriva il laterale Llamas - La società Carpi FC 1909 rende noto di aver perfezionato la trattativa per portare in maglia biancorossa, a titolo definitivo, il laterale mancino Andrés Llamas.

10.35 - Olbia, D'Agostino torna ad Ascoli - La Società rende noto di aver risolto anticipatamente il contratto di prestito dall'Ascoli Calcio 1898 FC del giocatore Mattia D'Agostino.

MARTEDI' 26 GENNAIO

21:52 - Monopoli, Rimoli passa al Nardò - L'A.C. Nardò comunica di aver proceduto al tesseramento di Salvatore Rimoli, che ha sottoscritto un accordo in prestito dal S.S. Monopoli 1966 valido fino al 30 giugno 2021.

21:50 - Pergolettese, completato il tesseramento di Kanis - Concluso con successo l'iter burocratico per il tesseramento di KANIS HICHAM, che da oggi e' ufficialmente un calciatore della Pergolettese e sara' a disposizione di mister De Paola per la gara di sabato con l'Albinoleffe

20:36 - Mantova, Cortesi ceduto in Svizzera - Football Club Chiasso 2005 SA è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Matteo Cortesi, attaccante proveniente dal Mantova.

