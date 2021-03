Livorno, Amelia non esulta all'esordio in panchina: labronici beffati da un rigore

L'esordio sulla panchina del Livorno di Marco Amelia, alla sua prima da allenatore tra i pro, non è stato ottimale: nel posticipo della 28^ giornata contro l'Alessandria, i labronici sono caduti in casa per 0-1, anche se la prestazione non è stata da buttare.

Per lunghi tratti, se c'era una squadra che avrebbe meritato di vincere, quella era proprio la toscana, beffata solo al 92' da un rigore trasformato da Eusepi e concesso per un presunto fallo di Sosa ai danni di Arrighini; la differenza di classifica tra le due formazioni non è stata netta, ma il risultato ha pesantemente condannato il Livorno che adesso si ritrova per altro in solitaria all'ultimo posto della classifica.

C'è però da dire che le prime dell'ex portiere campionato del mondo nella notte di Berlino, non sono mai state esaltanti. Alla primissima, alla guida della Lupa Roma nel campionato di Serie D, un pari per 2-2 contro il Flaminia, stesso risultato che ha ottenuto nella scorsa stagione quando sedeva sulla panchina della Vastese che affrontava il Chieti (battuto in Coppa Italia poche settimane prima); un pari sfiorato anche oggi, ma con i "se" e i "ma" non si fa il calcio.

Ora pochi giorni di lavoro e la squadra sarà impegnata nel match contro la Giana Erminio, terzultima in graduatoria ma con una gara da recuperare. Un confronto che sa di ultima spiaggia...