Livorno, dopo due retrocessioni il club ora viene messo in liquidazione

Due retrocessioni consecutive e ora la liquidazione, a Livorno si chiude l'era Spinelli. "ll Livorno messo in liquidazione. Ora si cerca una nuova società" è il titolo in taglio basso de La Gazzetta dello Sport, sulla crisi del club amaranto. "Sembra finita la lenta agonia del Livorno. Dopo la retrocessione in Serie D, la società è stata messa in liquidazione dall’assemblea dei soci alla quale non ha partecipato l’ex presidente Aldo Spinelli che avrebbe dovuto versare 750mila euro per ricapitalizzare la società e permettere l’iscrizione. Pare dunque chiusa nella maniera peggiore l’era Spinelli a Livorno dopo 22 anni e dopo due retrocessioni di fila. Adesso si volta pagina nella speranza di trovare qualcuno che getti le basi per una nuova rinascita: bisogna capire in quale categoria".