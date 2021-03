Livorno, Heller: "Proposta d'acquisto arrivata da Favilla. Debiti? Oltre 3 milioni di euro"

Intervistato da amaranta.it, l'attuale presidente del Livorno Giorgio Heller ha fatto un punto della situazione riguardo la delicata cessione del club labronico a Franco Favilla. "Tramite il sottoscritto Favilla ha fatto pervenire una proposta d’acquisto delle quote sociali. Sono stato personalmente a Genova. Al nostro incontro ha preso parte anche il direttore generale Benedetti della Spininvest. Sto dicendo che Favilla chiede che i debiti, in particolare quelli che già dovevano essere sanati, siano ripartiti. Non è mio compito fornire interpretazioni, ma è chiaro che la proposta trova la sua ragione nel fatto che si tratta di debiti non adempiuti a suo tempo. Tra l’altro Spinelli, benché oggi sia socio di minoranza, è quello che, tra gli attuali, forse ha maggiori possibilità economiche. Probabilmente è anche per questo che Favilla ha voluto iniziare da lui".

Domanda anche per quanto riguarda l'intenzione di Favilla e suoi debiti del club. "Favilla fa sul serio. La questione non è Serie C o Serie D ma il fatto che l’imprenditore di Milano è pronto ad immettere risorse economiche importanti ed avviare un piano di rilancio complessivo per assicurare al Livorno il futuro che si merita. Diciamo che, grossomodo, il Livorno ha oltre tre milioni di debiti e poco più di un milione di crediti”.