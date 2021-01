Livorno, il mercato doveva iniziare... ieri. Ma la fideiussione è stata depositata?

Martedì è trascorso, siamo oggi a mercoledì 27 gennaio, e il Livorno dovrebbe teoricamente aver depositato la tanto decantata fideiussione che permetterebbe al Ds Raffaele Rubino di operare sul mercato in entrata: Aldo Spinelli aveva a più riprese annunciato il via al calciomercato a partire da ieri, ma la sessione di riparazione sta per chiudere... quindi il tempo stringe.

A ogni modo, come raccolto da Il Tirreno - ed. Livorno, un primo passo avanti sembra esser stato fatto: è stata data una frenata alle uscite, a cominciare da quelle di Cristian Sosa e Gabriele Morelli, ambiti da Ravenna e Sudtirol. Non è detto che i due chiudano la stagione in amaranto, ma prima probabilmente si punterà a trovare i sostituti, esattamente come sarà fatto in attacco: con Sven Braken infortunato, Fabio Mazzeo non è per il momento sul mercato, anche se potrebbe divenirlo in caso di doppio arrivo.

Infine, il nodo legato ad Andrea Mazzarani, che dopo cinque mesi di inutile attesa ha fatto rientro al Catania, che ancora ne deteneva il cartellino. Il centrocampista, che ha comunque altre richieste, sarebbe anche disposto a tornare in terra labronica, ma con garanzie ben diverse rispetto alle attuali.