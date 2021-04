Livorno, la speranza è l'ultima a morire. Amelia: "Vorrei svegliarmi lunedì con 4 punti"

La matematica ancora non condanna il Livorno alla retrocessione diretta in Serie D, ma la sfida odierna contro la capolista Como non è delle più agevoli. Come non è agevole la battaglia in tribunale per riavere almeno qualche punto di quelli sottratti per le penalità inflitte alla squadra a seguito della disastrata gestione societaria del club.

Di tutto ciò, come riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, ne ha parlato mister Marco Amelia: "Andare a letto lunedì sera con quattro punti in più in classifica: i tre della partita con il Como più uno se la società vince il ricorso contro l'ultimo -3. Però io posso pensare solo alla partita con il Como, al campo. Il resto è materia dei nostri legali che hanno individuato e centrato in pieno le motivazioni che ci porterebbero a riavere almeno un punto. E' chiaro, però che poi molto dipende anche dai risultati delle altre, ma senza giri di parole è contro il Como che si decide il nostro futuro".