Livorno, Navarra: "Spinelli ha salvato solo il figlio. Gli altri soci? Gente da festa dell'Unità"

vedi letture

"Spinelli? Qualcuno l’ha fatto passare da salvatore della patria, invece è intervenuto solo per salvare il figlio che all’epoca era amministratore delegato e rischiava grosso. Gli altri soci? Gente da Festa dell’Unità... Gente da reddito di cittadinanza, con tutto il rispetto per chi lo prende davvero perché siamo in una fase drammatica dal punto di vista economico. Heller dice che cercherà tre milioni di euro di sponsorizzazioni. Ma dove vive? Su Marte? Lo sa che c’è una pandemia?".

Esordisce così, nell'intervista rilasciata a Il Tirreno - ed. Livorno, l'ex presidente del Livorno Rosettano Navarra, che dopo le varie vicissitudini del club, che ancora lo vedono protagonista dato che detiene il 21% delle quote è tornato a parlare: "Come si possa portare a termine la stagione non lo so. Nell’assemblea dei soci del 24 dicembre proposi ad Aldo Spinelli di impegnarsi con me fino a giugno: io al 51% e lui al 49%, con una fideiussione mia e con l’impegno di prendere il 100% a fine stagione. In quel momento servivano tre milioni e mezzo di euro, io ero pronto a mettere la mia parte. Invece Spinelli “amoreggiava” con Aimo ed Heller, sembrava che tutti avessero ritrovato energie. Il risultato è che nel CdA si è riformata quella banda di squilibrati... Io ero pronto a lavorare al fianco di Spinelli, ma in quel momento pretesi un accordo scritto perché già a settembre mi aveva fregato. E senza l’accordo scritto saltò tutto. Ripeto: la verità è che Aldo Spinelli a dicembre ha messo soldi soltanto per salvare il figlio che avrebbe rischiato grosso".