Livorno_popolare, presentata ufficialmente la manifestazione d'interesse per l'acquisto del club

Attraverso un post su Facebook l'associazione Livorno_popolare, nato un mese fa per permettere a tifosi e simpatizzanti labronici di riappropriarsi del club della città toscana, ha presentato una manifestazione d'interesse per l'acquisto delle quote del club amaranto. Questo il testo dell'associazione con le foto del documento:

"A un mese esatto dal lancio del progetto, gli avvocati di Livorno_popolare hanno inviato l'ufficiale manifestazione d'interesse per l'acquisto delle quote dell'As Livorno Calcio.

Un passaggio fondamentale che rappresenta l'inizio ufficiale della seconda fase e che dovrà portarci ad acquisire i dati contabili necessari per la pianificazione economica.

Un evento unico e non scontato, a suo modo storico per tutta la città, frutto del lavoro incessante di decine di persone che stanno condividendo con entusiasmo questo viaggio.

Ringraziamo in particolare lo studio Dinelli e il gruppo di avvocati coordinato da Gianluca Boirivant formato da Matteo Dinelli, Francesco Luigi Lorenzetti, Emma Rapisarda, Edoardo Tognoni per il lavoro fondamentale che stanno svolgendo.

Con la consueta trasparenza che ci contraddistingue alleghiamo in foto il documento ufficiale inviato a tutti gli attuali proprietari della società".