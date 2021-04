Livorno riapre il campionato extra campo: la salvezza non è più un miraggio

Tre punti che possono cambiare una storia che sembrava già scritta: certo, nel caos Livorno il campo c'entra ben poco, ma la disastrata situazione societaria - con pagamenti perennemente in ritardo e cessione delle quote del club divenuta una soap opera - si ripercuote per forza sul rettangolo verde.

E gli 8 punti di penalizzazione stavano pesando come un macigno sugli uomini di mister Marco Amelia, che ieri hanno però avuto una buona notizia: tre di questi sono stati restituiti, i punti attuali in classifica sono 28. Che si, equivalgono comunque all'ultimo posto, ma con una scenario diverso a quello di domenica.

Le lunghezze attuali degli amaranto sono le stesse della Lucchese, l'ultimo posto non è adesso in solitaria, e anzi, avendo la differenza reti a favore, i labronici sono addirittura penultimi. E il discorso playout adesso si riapre: in C, infatti, solo l'ultima in classifica retrocede direttamente in D, dalla penultima alla quintultima saranno playout, seppur con il paletto di una distanza - tra penultima e quintultima - non superiore a 8 punti.

Qui la palla passa pertanto alla squadra. Quando mancano due sole gare al termine, che opporranno il Livorno prima alla Pro Patria e poi alla Pro Sesto, occorrono... due vittorie. Obbligatorie. Ma che dovranno però "combaciare" anche con gli altri campi, poiché la Pistoiese non dovrebbe fare più di tre punti in due partite; in caso i punti degli orange fossero 4, è la Giana Erminio a non dover collezionare più di due pareggi in questo caldo rush finale.

Inutili altri ragionamenti in assenza di 6 punti.