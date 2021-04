Livorno, Rubino: "Società sta lavorando sulla penalizzazione di 5 punti. Si può ricorrere al TAR"

All'indomani del rotondo 5-0 imposto dal Livorno alla Pistoiese, i colleghi de Il Tirreno hanno raccolto le parole del direttore sportivo amaranto Raffaele Rubino: "Per noi questa vittoria vale molto dal punto di vista psicologico, ora continuiamo così e speriamo di recuperare almeno in parte i punti persi con le penalizzazioni: la società sta lavorando anche sul -5 di qualche mese fa, si può ricorrere al Tar. Il motivo? Il Livorno ha pagato gli stipendi in ritardo di uno, due, dieci giorni al massimo ed è stato giustamente penalizzato, poi però il regolamento è cambiato e ora le società possono dilazionare i pagamenti. Io non sono un giurista, ma le regole devono valere per tutta la stagione".