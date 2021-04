Lucca: "Adesso penso solo al Palermo e alla mia crescita. Mercato? Ci pensano altri"

Grande protagonista della gara con la Casertana, sua la tripletta che porta i rosanero al successo, l'attaccante Lorenzo Lucca ha parlato della vittoria del Palermo sui campani: Ecco le sue parole raccolte da TuttoPalermo.net: "Sono felice per la vittoria della squadra e sono contento per il gruppo. I gol li dedico alla mia ragazza e a tutta la mia famiglia. Siamo una squadra che dà del filo da torcere e vogliamo vincere partita dopo partita. Kanouté ha subito il fallo da rigore e la scelta è stata sia mia che dei compagni quella di lasciargli il pallone poi dispiace per l'errore. Se gioco in Serie C è giusto che io abbia il mio percorso e quindi per ora penso solamente al Palermo. Per il mio futuro (il Sassuolo lo ha messo nel mirino, ndr) ci penseranno tutte le persone che si occupano di me. Noi giochiamo per vincere e la questione playoff è una lotteria".