Ufficiale Lucchese, in attacco firma Giacchini: contratto annuale con opzione di rinnovo

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Lucchese "comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Gabriele Giacchino, attaccante classe 2003 che ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo.

Giacchino è cresciuto nelle giovanili del Genoa dove ha vinto anche un titolo con l’Under 18, per poi trasferirsi in Serie D con Asti e Casale, mettendo a referto 10 gol in 95 presenze.

Benvenuto Gabriele e in bocca al lupo!".